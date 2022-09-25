В Молдове прошел массовый митинг за отставку президента Майи Санду

В Кишиневе прошла массовая акция протеста сторонников оппозиции с требованием отставки действующего президента.

РАИ Новости сообщает о массовых акциях протеста сторонников оппозиции, которые прошли в Кишиневе. Манифестующие требуют отставки действующего президента страны Майи Санду и проведения досрочных парламентских выборов.

Люди собрались у палаточного городка у здания парламента. Протестующие скандировали "Долой власть!", "Отставка!", "Долой Майю Санду!".

Представители правоохранительных органов даже не попытались пресечь акцию протеста. Полицейские выстроились цепью перед зданием парламента и спокойно наблюдали за происходящим.