В Молдове прошел массовый митинг за отставку президента Майи Санду
В Кишиневе прошла массовая акция протеста сторонников оппозиции с требованием отставки действующего президента.
РАИ Новости сообщает о массовых акциях протеста сторонников оппозиции, которые прошли в Кишиневе. Манифестующие требуют отставки действующего президента страны Майи Санду и проведения досрочных парламентских выборов.
Люди собрались у палаточного городка у здания парламента. Протестующие скандировали "Долой власть!", "Отставка!", "Долой Майю Санду!".
Представители правоохранительных органов даже не попытались пресечь акцию протеста. Полицейские выстроились цепью перед зданием парламента и спокойно наблюдали за происходящим.
Опубликовано: Максим Алексеев
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