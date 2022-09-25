Украинский диверсант погиб при взрыве автомобиля в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинский диверсант погиб при взрыве иномарки в Мелитополе.

25 сентября официальный представитель военно-гражданской администрации Мелитополя Владимир Рогов рассказал подписчикам своего Telegram-канала, что по предварительной информации причиной произошедшего сегодня в центре Мелитополя взрыва стало неосторожное обращение со взрывчаткой, что и послужило причиной смерти украинского диверсанта, готовящего теракт для срыва референдума по вопросу вхождения в состав РФ.

Рогов добавил, что на месте, где иномарку разорвало надвое, было обнаружено прописное свидетельство ВСУ, натолкнувшее следователей на данную версию произошедшего подрыва транспортного средства, однако запорожский активист также отметил факт того, что следствие также рассматривает и другие возможные причины случившегося.