Дачники поделились надежными способами хранения моркови

Лучше всего сохраняются корнеплоды в опилках и хвое. К ним можно также добавить высушенные стебли полыни, которые защитят морковь от грызунов.

Морковь приостанавливает свой рост при температуре 4–5°, и ее желательно убрать до заморозков - тогда она будет лучше храниться.

Выкапывать морковь нужно в ясную погоду. Если прошел дождь - выждать пару дней, потому что в обратном случае корнеплоды начнут трескаться на глазах. Передержанные в земле корнеплоды также могут потерять вкус и хуже хранятся - как и рано убранная морковь.

Морковь нужно аккуратно очистить, срезать ботву ( 2–3 мм от шейки). Одновременно перебрать урожай, выбраковать больные или поврежденные корнеплоды. Качественную морковь заложить на хранение в продезинфицированный заранее погреб.

Лучше всего сохраняются корнеплоды в опилках и хвое. Для этого пару мешков хвойных опилок нужно просушить на солнце. Ящики застелить прочным полиэтиленом, на дно насыпать небольшой слой опилок, затем чередовать: слой моркови, слой опилок.

К опилкам желательно добавить высушенные стебли полыни, они защитят морковь от грызунов.

Можно заменить опилки просушенной сосновой хвоей. Корнеплоды в таких условиях не вянут, не загнивают и остаются вкусными и хрустящими вплоть до нового урожая.