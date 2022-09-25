Дачники поделились надежными способами хранения моркови
Лучше всего сохраняются корнеплоды в опилках и хвое. К ним можно также добавить высушенные стебли полыни, которые защитят морковь от грызунов.
Морковь приостанавливает свой рост при температуре 4–5°, и ее желательно убрать до заморозков - тогда она будет лучше храниться.
Выкапывать морковь нужно в ясную погоду. Если прошел дождь - выждать пару дней, потому что в обратном случае корнеплоды начнут трескаться на глазах. Передержанные в земле корнеплоды также могут потерять вкус и хуже хранятся - как и рано убранная морковь.
Морковь нужно аккуратно очистить, срезать ботву ( 2–3 мм от шейки). Одновременно перебрать урожай, выбраковать больные или поврежденные корнеплоды. Качественную морковь заложить на хранение в продезинфицированный заранее погреб.
Лучше всего сохраняются корнеплоды в опилках и хвое. Для этого пару мешков хвойных опилок нужно просушить на солнце. Ящики застелить прочным полиэтиленом, на дно насыпать небольшой слой опилок, затем чередовать: слой моркови, слой опилок.
К опилкам желательно добавить высушенные стебли полыни, они защитят морковь от грызунов.
Можно заменить опилки просушенной сосновой хвоей. Корнеплоды в таких условиях не вянут, не загнивают и остаются вкусными и хрустящими вплоть до нового урожая.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Олаф Шольц объяснил отказ Германии поставлять танки в Украину
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Референдум по вхождению ЛНР в РФ признан состоявшимся
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России