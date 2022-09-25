Лиз Трасс призвала коллективный Запад усилить санкционное давление на Россию

Британский премьер Лиз Трасс заявила, что ответит новыми санкционными ограничениями на «угрозы» со стороны России.

25 сентября премьер-министр Соединённого Королевства Лиз Трасс в своём интервью для телеканала CNN призвала коллективный Запад не слушать «бряцание саблями и уже ставшие известными угрозы» со стороны Российской Федерации, а сплотиться для наращивания антироссийских санкций.

Также преемница скандально известного Бориса Джонсона заявила о том, что будет и дальше оказывать всевозможную поддержку киевскому режиму, во главе которого стоит Владимир Зеленский.