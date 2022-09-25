Сын Бари Алибасова сделал предложение Лидии Федосеевой-Шукшиной

Алибасов-младший сказал, что подготовил ей место в доме престарелых, который он недавно открыл в Калининграде.

Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнилось 84 года. Звезда советского и российского кино принимает поздравления от родных, друзей, коллег.

Бари Алибасов-младший сообщил журналистам ФАН, что тоже подготовил подарок для бывшей жены своего отца.

Он предложил актрисе место в доме престарелых, который, по его словам, он открыл в Калининграде несколько месяцев назад, пишет Рамблер.

«Если Лидию Николаевну вдруг захотят послать в дом престарелых, лучше пусть он будет наш. Я готов сделать такой заочный подарок — предложить VIP-место в доме для престарелых имени Бари Алибасова. Он открыт буквально несколько месяц назад. Специально, чтобы Лидии Николаевне было приятно знать: у нее всегда есть альтернативный вариант», - поделился сын Бари Каримовича.

История отношений Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова была в фокусе внимания общественности длительное время. Несмотря на расставание и развод, Алибасов-старший продолжает общение с бывшей супругой и утверждает, что по-прежнему питает к ней самые добрые чувства.