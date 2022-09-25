Россиянка придумала, как можно "навариться" на мобилизации и поделилась бизнес-идеей
Женщина выложила пост в соцсетях, где выступила с призывом к мобилизованным мужчинам "помочь одиноким женщинам решить вопросы с долгами".
Россиянка предложила коллеге по работе, которого должны в скором времени призвать на военную службу, взять ее в жены.
Цель - получить после его смерти в Украине 7 млн руб. помощи от государства, что помогло бы "закрыть ипотеку".
По мнению женщины, именно так должны поступать настоящие взрослые мужчины.
«У меня 2 несовершеннолетних ребенка, я смогу получать льготы и помощь. Сложно представить, сколько таких мужчин в Крыму могли бы помочь одиноким женщинам решить вопросы с долгами. Ужас, что приходится их уговаривать»
И далее предприимчивая гражданка пояснила, что для мужчины, уходящего на войну, в этой ситуации будет тоже хороший бонус: ведь у него появится жена, то есть «будет к кому возвращаться, будет та, которая будет его ждать».
Опубликовано: Храмова Оксана
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