Грузия может закрыть свои границы для российских мужчин

В грузинском парламенте допустили закрытие границ Гразии для российских мужчин, уклоняющихся от мобилизации.

В воскресенье, 25 сентября 2022 года, оппозиционный депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили в своём пресс-релизе заявила о том, что правительство Грузии уже в понедельник может закрыть границы страны для граждан России.

Мамулашвили уточнила, что возможный запрет на въезд в Грузию будет введён лишь в отношении представителей мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет, пытающихся уклониться от частичной мобилизации.