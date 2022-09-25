Грузия может закрыть свои границы для российских мужчин
В грузинском парламенте допустили закрытие границ Гразии для российских мужчин, уклоняющихся от мобилизации.
В воскресенье, 25 сентября 2022 года, оппозиционный депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили в своём пресс-релизе заявила о том, что правительство Грузии уже в понедельник может закрыть границы страны для граждан России.
Мамулашвили уточнила, что возможный запрет на въезд в Грузию будет введён лишь в отношении представителей мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет, пытающихся уклониться от частичной мобилизации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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