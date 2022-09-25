Салливан заявил о катастрофических последствиях для России в случае использования ядерного оружия
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты "отреагируют решительно на угрозы России, и это будет иметь катастрофические последствия для Москвы", сообщает NBC.
"Если Россия перейдет черту, последствия будут катастрофическими", — сказал Салливан в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, имея ввиду заявление Владимира Путина.
Салливан не уточнил, каким будет ответ США.
Он добавил, что "США уже несколько дней находятся в постоянном контакте с Россией".
"Мы сообщили России, как именно будет выглядеть ответ США", — заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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