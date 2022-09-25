В Госдуме пообещали, что Россия не будет применять ядерное оружие на Украине

Зампред комитета Госдумы РФ по безопасности Анатолий Выборный прокомментировал заявление советника президента США Джейка Салливана.

25 сентября заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что заявления подобные тому, которое сделал cоветник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью ABC News, лишь усиливают эскалацию.

Выборный отметил, что Российская Федерация ни разу «не говорила, что будет применять ядерное оружие», и никое давление со стороны Запада не изменит позицию России в вопросе спецоперации на Украине.