Президент Чехии допустил выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам

Президент Чехии Милош Земан заявил о том, что уклонистам из России можно выдавать визы наравне с украинскими беженцами.

25 сентября президент Чешской Республики Милош Земан в своём выступлении на ТВ-канале CNN Prima NEWS высказался по поводу возможности выдачи виз гражданам России, уклоняющимся от частичной мобилизации.

Милош заявил, что российским уклонистам, как и украинским беженцам, можно предоставить возможность выдачи гуманитарных виз, так как «люди, бегущие из России, не представляют собой угрозу безопасности» Чехии.