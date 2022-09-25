Президент Чехии допустил выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам
Президент Чехии Милош Земан заявил о том, что уклонистам из России можно выдавать визы наравне с украинскими беженцами.
25 сентября президент Чешской Республики Милош Земан в своём выступлении на ТВ-канале CNN Prima NEWS высказался по поводу возможности выдачи виз гражданам России, уклоняющимся от частичной мобилизации.
Милош заявил, что российским уклонистам, как и украинским беженцам, можно предоставить возможность выдачи гуманитарных виз, так как «люди, бегущие из России, не представляют собой угрозу безопасности» Чехии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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