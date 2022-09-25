Космический корабль-самоубийца НАСА в ближайшее время столкнется с астероидом
Космический корабль НАСА Double Asteroid Redirection Test (DART) 26 сентября должен столкнуться с астероидом Диморфосом.
DART – это космический корабль, который был запущен специально для изучения возможностей защиты Земли от астероидов.
Задача Космического агентства заключается в том, чтобы доказать, что с помощью удара астероид можно переместить на другую орбиту.
Корабль DART самоуправляемый, изменить его полет будет невозможно. Таким образом, он станет кораблем-самоубийцей.
Диморфос – астероид диаметром около 150 м, который вращается вокруг более крупного астероида – Дидимоса и совершает оборот вокруг него за 11 часов 55 минут.
Если миссия удастся, и астероид столкнется с космическим кораблем, ученые будут изучать изменение траектории полета астероида.
Многое будет зависеть от структуры Диморфоса. Если он твердый, то DART ускорит его движение и приблизит к Дидимосу.
Если Диморфос состоит из чего-то, похожего на щебень, то после удара в космос отправятся его обломки.
Опубликовано: Светлана Репина
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