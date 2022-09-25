Олаф Шольц договорился с ОАЭ о поставках газа и дизельного топлива в Германию взамен российских энергоносителей
Во время визита в ОАЭ Олаф Шольц договорился с министром промышленности этой страны Султаном Ахмедом Аль-Джабером о поставках газа и дизельного топлива в Германию.
Государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC готова поставлять в Германию до 250 000 т дизтоплива ежемесячно в течение следующего года.
Кроме того, в декабре 2022 года ОАЭ поставят 137 000 кубометров сжиженного природного газа на новый плавучий терминал, который находится неподалеку от Гамбурга.
В следующем году поставки газа будут увеличены.
Олаф Шольц также побывал в Катаре и провел переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. Однако о сделках с катарской стороной ничего не сообщается.
Канцлер Германии заявил журналистам в Абу-Даби, что в его стране реализуется несколько проектов в области производства дизтоплива, а также закупки энергоносителей.
Он подчеркнул, что в Германии больше никогда не повторится ситуация, когда страна полностью зависит от одного поставщика и его решений.
Шольц сказал, что Германия инвестирует в создание инфраструктуры для поставок газа.
Опубликовано: Светлана Репина
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