В сырую промозглую погоду врачи рекомендуют пить какао
Специалисты считают, что какао – лучший продукт для любого возраста осенним утром.
«Он дает энергию и поддерживает ее благодаря своим компонентам: это магний, регулирующий состояние нервной системы, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты», – рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.
К достоинствам какао можно отнести, что оно бодрит, но при этом не повышает давление как кофе. Если ребенок выпил какао перед школой, его наверняка не будет клонить в сон на первых уроках.
Приготовление какао для взрослых и детей немного отличается. Детям лучше сварить напиток на коровьем молоке. Взрослым предпочтительнее на миндальном или кокосовом.
Опубликовано: Храмова Оксана
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