В сырую промозглую погоду врачи рекомендуют пить какао

Специалисты считают, что какао – лучший продукт для любого возраста осенним утром.

«Он дает энергию и поддерживает ее благодаря своим компонентам: это магний, регулирующий состояние нервной системы, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты», – рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.

К достоинствам какао можно отнести, что оно бодрит, но при этом не повышает давление как кофе. Если ребенок выпил какао перед школой, его наверняка не будет клонить в сон на первых уроках.

Приготовление какао для взрослых и детей немного отличается. Детям лучше сварить напиток на коровьем молоке. Взрослым предпочтительнее на миндальном или кокосовом.