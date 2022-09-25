Министр ЖКХ: отопление в жилых домах в регионах Беларуси начнут включать в ближайшие дни

Министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель рассказал о повышении тарифов на коммунальные услуги и начале отопительного сезона в регионах страны.

25 сентября глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Андрей Хмель специально для телеканала ОНТ рассказал, что в течение ближайших дней в регионах страны начнут включать отопление в жилых домах.

Белорусский министр ЖКХ отметил, что жилищный фонд и котельное оборудование находятся в полной готовности к запуску отопительного сезона, поэтому «приходится ждать», когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет держаться на отметке ниже восьми градусов Цельсия.

Андрей Хмель также рассказал, что 1 января и 1 июля 2023 года произойдёт запланированное повышение тарифов жилищно-коммунальных услуг на пять долларов из расчета на двухкомнатную квартиру.