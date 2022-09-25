Вольфович призвал обновить Концепцию безопасности Союзного государства
Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил о необходимости внесения изменений и дополнений в Концепцию безопасности Союзного государства.
25 сентября Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в своём официальном пресс-релизе выступил с призывом к обновлению Концепции безопасности Союзного государства с учётом геополитической ситуации в мире.
Вольфович считает необходимым внесение изменений ввиду возникновения новых вызовом и угроз национальной безопасности как Республике Беларусь, так и Российской Федерации со стороны коллективного Запада.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Министр ЖКХ: отопление в жилых домах в регионах Беларуси начнут включать в ближайшие дни
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Пэрис Хилтон готова заплатить 10 000 долларов тому, кто поможет найти ее пропавшую собаку
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России