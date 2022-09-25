Вольфович призвал обновить Концепцию безопасности Союзного государства

Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил о необходимости внесения изменений и дополнений в Концепцию безопасности Союзного государства.

25 сентября Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в своём официальном пресс-релизе выступил с призывом к обновлению Концепции безопасности Союзного государства с учётом геополитической ситуации в мире.

Вольфович считает необходимым внесение изменений ввиду возникновения новых вызовом и угроз национальной безопасности как Республике Беларусь, так и Российской Федерации со стороны коллективного Запада.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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