Тысячи евреев-хасидов приехали на Украину праздновать новый год, несмотря на боевые действия

Несмотря на предупреждения об опасности, тысячи евреев-хасидов из Израиля, США и других стран приехали в украинскую Умань, чтобы отпраздновать новый год – Рош ха-Шан.

В этом городе захоронен основатель хасидского движения, раввина Нахмана. Ежегодно еврее совершают сюда паломничество.

На данный момент на Украину приехало как минимум 4000 тысячи евреев, ожидается еще около 1000, хотя украинское посольство в Израиле призывало не совершать паломничество.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало предупреждение и посоветовало молиться о возвращении мира на Украину. Аналогичное предостережение было выпущено в США.

Но прибывшие евреи сообщили израильским СМИ, что они не чувствуют на себе последствий военных действий.

Умань находится в центральной части Украины. Здесь не так опасно, как в восточных регионах , но исключить вероятность ракетных ударов нельзя.

Улицы Умани заполнили мужчины в традиционной черной одежде с длинными локонами. Они читают молитвы и танцуют.

Многие из них говорят, что совершали паломничества в течение долгих лет, и не собираются отказывать от этой традиции.