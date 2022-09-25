В Молдове продолжаются протесты с требованием отставки правительства

25 сентября в столице Молдовы Кишиневе тысячи людей вышли на улицы, чтобы требовать отставки президента и правительства.

Демонстрации проходят вторые выходные подряд, их причина – быстрый рост цен на газ и стремительная инфляция.

С тех пор, как цены начали расти из-за конфликта на Украине, политическая напряженность в Молдове нарастает.

По информации Reuters, на этот раз у резиденции президента Молдовы собралось порядка 5 тысяч человек.

Организатором протестов выступает Илан Шор – бизнесмен, который был осужден за мошенничество и находится в бегах.

Премьер-министр Наталья Гаврилитэ, что правительство работает над оказанием помощи малоимущим. Она подчеркнула, что проблемы страны и народа не будут решаться на улицах.

В ответ протестующие пообещали, что будут собираться на демонстрации каждую неделю, пока президент не покинет свой пост, а правительство не будет распущено.

У здания парламента Молдовы стоит около ста палаток. Теперь протестующие ставят их и возле резиденции президента.