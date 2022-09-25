В Молдове продолжаются протесты с требованием отставки правительства
25 сентября в столице Молдовы Кишиневе тысячи людей вышли на улицы, чтобы требовать отставки президента и правительства.
Демонстрации проходят вторые выходные подряд, их причина – быстрый рост цен на газ и стремительная инфляция.
С тех пор, как цены начали расти из-за конфликта на Украине, политическая напряженность в Молдове нарастает.
По информации Reuters, на этот раз у резиденции президента Молдовы собралось порядка 5 тысяч человек.
Организатором протестов выступает Илан Шор – бизнесмен, который был осужден за мошенничество и находится в бегах.
Премьер-министр Наталья Гаврилитэ, что правительство работает над оказанием помощи малоимущим. Она подчеркнула, что проблемы страны и народа не будут решаться на улицах.
В ответ протестующие пообещали, что будут собираться на демонстрации каждую неделю, пока президент не покинет свой пост, а правительство не будет распущено.
У здания парламента Молдовы стоит около ста палаток. Теперь протестующие ставят их и возле резиденции президента.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Министр ЖКХ: отопление в жилых домах в регионах Беларуси начнут включать в ближайшие дни
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Пэрис Хилтон готова заплатить 10 000 долларов тому, кто поможет найти ее пропавшую собаку
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России