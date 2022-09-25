Вольфович: самолёты-разведчики НАТО летают вдоль границы Беларуси 35 раз в неделю
Госсекретарь СБ Беларусь Александр Вольфович утверждает, что самолёты-разведчики блока НАТО летают вдоль белорусской границы 35 раз в неделю.
25 сентября Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что самолёты НАТО, ведущие воздушную разведку, летают более 35 раз за неделю вдоль белорусской границы.
Вольфович также отметил, что только за сегодня вдоль границы воздушного пространства Республики Беларусь было зафиксировано 4 самолёта-разведчика Североатлантического альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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