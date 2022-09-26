Эскадрильи ВВС США работают с чрезмерной нагрузкой и могут не справиться в случае войны
Высокопоставленный представитель ВВС США Марк Келли заявил, что сейчас команда военно-воздушных сил состоит из 48 эскадрилий, но им приходится выполнять работу 60 эскадрилий.
Глава авиационного командования отмечает, что из-за этого самолеты изнашиваются, и в случае войны с ними могут возникнуть проблемы.
Келли признал, что помимо истребительных эскадрилий есть еще 9 ударных эскадрилий, но этого все равно недостаточно.
Генерал говорит, что в потенциальной войне самолеты A-10 Thunderbolt II, входящие в состав ударной эскадрильи, не выживут против равного противника с хорошей системой ПВО.
Более того, ВВС уже давно предлагают полностью или частично вывести из эксплуатации эти самолеты.
Келли уточнил, что информация о ВВС засекречена. Однако в 2018 году было проведено исследование, которое показало необходимость увеличить количество эскадрилий до 62.
В том же отчете говорилось, что ВВ США смогут победить серьезного противника вроде России или Китая, если к 2030 году в стране будет 386 эскадрилий к 2030 году.
Однако план так и не был реализован из-за недостаточного финансирования.
Опубликовано: Светлана Репина
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