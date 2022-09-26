Греция нашла, чем заменить поставки российского газа

В нынешнем году Греции удалось сократить импорт газа из России более чем на 50%. Это стало возможным, благодаря наращиванию поставок от других производителей.

Ранее около 40% потребностей страны в газе удовлетворялось за счет российских энергоносителей.

Но в нынешних условиях страна приняла меры для снижения энергетической зависимости от России.

Сейчас Греция получает газ по магистрали «Турецкий поток». По нему же газ идет через Сербию в Венгрию.

На греческом острове Ревитусса имеется терминал, где может храниться 225 000 кубометров газа.

Мария Рита Галли, исполнительный директор греческого оператора газовой сети DESFA отмечает, что этот терминал очень важен в плане безопасных поставок в преддверии зимы.

После того, как терминал был задействован на полную мощность, импорт российского газа составил менее 20% вместо прежних 40%.

Объемы грузов, прибывающих на терминал, выросли в два раза в сравнении с прошлым годом.