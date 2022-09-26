Южная Корея предоставила США землю для системы ПРО, это может вызвать возмущение Китая

Южная Корея сообщила, что предоставила Соединенным Штатам дополнительные площади для системы ПРО: терминала высокогорной зоны (THAAD).

Ранее Китай заявлял, что будет рассматривать развертывание подобного оборудования как угрозу своей безопасности.

Установка системы началась в 2017 году и спровоцировала Китай на введение экономических санкций, которые негативно отразились на корейском бизнесе.

В Китае утверждают, что такая система способна следить за его военными объектами. Однако США и Южная Корея отвергают эти обвинения.

Там говорят, что система ориентирована на перехват баллистических ракет, что особенно актуально с учетом поведения Северной Кореи.

Власти Южной Кореи подчеркивают, что этот вопрос страна вправе решать самостоятельно, а Китаю не следует мешать двусторонним отношениям страны с США.

С учетом падения национальной валюты Южной Кореи – вона, а также роста инфляции, китайские санкции могут привести к серьезным последствиям и падению рейтинга Юн Сук Ёля.

Но против размещения системы ПРО возражает не только Китай. Местные жители обеспокоены падением цен на их землю и возможными рисками в случае военных действий.