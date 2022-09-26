Южная Корея предоставила США землю для системы ПРО, это может вызвать возмущение Китая
Южная Корея сообщила, что предоставила Соединенным Штатам дополнительные площади для системы ПРО: терминала высокогорной зоны (THAAD).
Ранее Китай заявлял, что будет рассматривать развертывание подобного оборудования как угрозу своей безопасности.
Установка системы началась в 2017 году и спровоцировала Китай на введение экономических санкций, которые негативно отразились на корейском бизнесе.
В Китае утверждают, что такая система способна следить за его военными объектами. Однако США и Южная Корея отвергают эти обвинения.
Там говорят, что система ориентирована на перехват баллистических ракет, что особенно актуально с учетом поведения Северной Кореи.
Власти Южной Кореи подчеркивают, что этот вопрос страна вправе решать самостоятельно, а Китаю не следует мешать двусторонним отношениям страны с США.
С учетом падения национальной валюты Южной Кореи – вона, а также роста инфляции, китайские санкции могут привести к серьезным последствиям и падению рейтинга Юн Сук Ёля.
Но против размещения системы ПРО возражает не только Китай. Местные жители обеспокоены падением цен на их землю и возможными рисками в случае военных действий.
Опубликовано: Светлана Репина
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