В Пакистане подал в отставку пятый министр финансов за четыре года
Пока в Пакистане разворачивается мощный экономический кризис, министр финансов Мифтах Исмаил собирается уходить в отставку.
Он написал в Твиттере, что уже известил премьер-министра страны Хехбаза Шарифа о своем намерении устно.
Официальное заявление об уходе в отставку будет оформлено после возвращения Исмаила в Пакистан.
Сейчас он находится в Лондоне вместе с премьер-министром. Их возвращений ожидается в начале предстоящей недели.
Исмаил – пятый глава Министерства финансов Пакистана за четыре года. Все это время в стране постоянно случались экономические потрясения.
Это касалось и резкого роста дефицита счета ткущих операций, и существенного ускорения инфляции, которая повлияла на граждан и на компании.
Ситуация усугубилась из-за сильного наводнения на значительной территории страны. У Пакистана остается все меньше шансов погасить долг, поскольку наводнение нанесло ущерб примерно на 30 млрд долларов.
Министр финансов заявил, что стране необходимо снижение долговой нагрузки.
Опубликовано: Светлана Репина
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