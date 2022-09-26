Франция вложит 1,5 млрд долларов в расширение добычи газа в Катаре, чтобы справиться с энергетическим кризисом
Французская компания TotalEnergies обязалась вложить 1,5 млрд долларов в добычу природного газа в Катаре, подписав соответствующее соглашение.
За эту сумму компания получит 9,3% акций North Field South – крупного катарского газового проекта.
Предполагается, что средства будут направлены на разработку нового месторождения. Ранее TotalEnergies уже заключила аналогичную сделку более чем на 2 млрд долларов.
Участвовать в проекте North Field South согласились американские ExxonMobil и ConocoPhillips, итальянская ENI и британская Shell.
Катар сейчас расширяет Северное месторождение, которое позволит к 2027 году нарастить добычу газа на 60%.
В этом очень заинтересована Европа, которая борется с дефицитом энергии из-за прекращения поставок российских энергоносителей.
Поставки газа из Катара особенно интересуют Германию. Канцлер страны Олаф Шольф посетил страны Персидского залива, включая Катар, для обсуждения условий.
Но Катар предложил Германии долгосрочные контракты на поставки газа, на которые страна пока не согласилась.
Опубликовано: Светлана Репина
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