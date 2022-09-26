Немецкие пекарни борются за выживание из-за роста цен

Как и другие компании, пекарни в Германии ищут способы выжить в условиях высоких цен и энергетического кризиса.

Некоторые из них устанавливают энергосберегающие печи, другие сокращают время работы, готовят выпечку при более низких температурах.

Однако из-за снижения температуры на выпечке не получается корочки, и ее вкус уже не такой привлекательный.

Владельцы пекарен говорят, что если рост цен на электроэнергию и ингредиенты не прекратится, многие из них просто разорятся и будут вынуждены закрыть бизнес.

Пекарни сильно пострадали от энергетического кризиса, особенно это заметно в Германии. В каждом таком заведении есть газовая печь, а цены на газ сейчас очень высокие.

Ключевыми ингредиентами для выпечки являются мука и масло. Оба продукта связаны с блокадой в морских портах Украины.

Некоторые немецкие пекарни уже разорились. В городах начались протесты пекарей, которые требуют от правительства срочной помощи.

Владельце пекарен напоминают, что в сельской местности их заведения одновременно выполняют функции магазина, социального центра и почты.