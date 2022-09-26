Bloomberg: наступает крупнейший с 1949 года обвал рынка госдолга Запада

Рынок госдолга Запада с каждой неделей «становится все хуже, и конца этому не видно», приближаясь к крупнейшему с 1949 году обвалу.

26 сентября новостное агентство Bloomberg, ссылаясь на прогноз Bank of America, сообщило, что коллективный Запад находится в шаге от крупнейшего обвала рынка государственного долга впервые с 1949 года, когда мир восстанавливался после Второй мировой войны.

Доказательством печального для западных стран прогноза является повышение американской Федеральной резервной системой диапазона директивной ставки до 3-3,25%, а также недавнее падение облигаций Соединённого Королевства.