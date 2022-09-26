Bloomberg: наступает крупнейший с 1949 года обвал рынка госдолга Запада
Рынок госдолга Запада с каждой неделей «становится все хуже, и конца этому не видно», приближаясь к крупнейшему с 1949 году обвалу.
26 сентября новостное агентство Bloomberg, ссылаясь на прогноз Bank of America, сообщило, что коллективный Запад находится в шаге от крупнейшего обвала рынка государственного долга впервые с 1949 года, когда мир восстанавливался после Второй мировой войны.
Доказательством печального для западных стран прогноза является повышение американской Федеральной резервной системой диапазона директивной ставки до 3-3,25%, а также недавнее падение облигаций Соединённого Королевства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Франция вложит 1,5 млрд долларов в расширение добычи газа в Катаре, чтобы справиться с энергетическим кризисом
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
В Пакистане подал в отставку пятый министр финансов за четыре года
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России