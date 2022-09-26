В регионах России возросло количество бракосочетаний на фоне объявления частичной мобилизации
ЗАГСы регионов России отмечают увеличение числа бракосочетаний после объявления частичной мобилизации.
В регионах Российской Федерации отмечается увеличение количества бракосочетаний на фоне объявления частичной мобилизации. В ЗАГСах ввели практику регистрировать брак в день подачи заявления при наличии повестки из военкомата.
"Мобилизация является особым обстоятельством. Заявок очень много. Мы организовали рабочие дни даже в выходные. Никаких пышных торжеств практически не проводится. Приходят в основном вдвоем", — сообщает представитель регионального департамента ЗАГС ЕАО Сергей Панов.
В Амурской области за три дня после объявления частичной мобилизации зарегистрировано больше браков, чем за весь прошлый месяц.
Ранее сообщалось, что в ходе проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 58% женщин и 43% мужчин в России считают, что в брак нужно вступать по любви.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
«Автотор»: в Калининграде запустят производство автомобилей новых марок
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб
RND: Германия запретит европейцам руководить российскими государтсвенными компаниями
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина