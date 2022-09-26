В регионах России возросло количество бракосочетаний на фоне объявления частичной мобилизации

ЗАГСы регионов России отмечают увеличение числа бракосочетаний после объявления частичной мобилизации.

В регионах Российской Федерации отмечается увеличение количества бракосочетаний на фоне объявления частичной мобилизации. В ЗАГСах ввели практику регистрировать брак в день подачи заявления при наличии повестки из военкомата.

"Мобилизация является особым обстоятельством. Заявок очень много. Мы организовали рабочие дни даже в выходные. Никаких пышных торжеств практически не проводится. Приходят в основном вдвоем", — сообщает представитель регионального департамента ЗАГС ЕАО Сергей Панов.

В Амурской области за три дня после объявления частичной мобилизации зарегистрировано больше браков, чем за весь прошлый месяц.

Ранее сообщалось, что в ходе проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 58% женщин и 43% мужчин в России считают, что в брак нужно вступать по любви.