Новым премьер-министром Италии станет лидер постфашистской партии Джорджа Мелони

Правоцентристский блок победил на парламентских выборах в Италии, набрав в общей сложности около 41-45 процентов голосов, согласно данным экзитпола телеканал RAI.

Он был опубликован в воскресенье, 25 сентября сразу после закрытия избирательных участков.

Наибольшее количество голосов, от 22 до 26%, набрала правая партия "Братья Италии" (Fratelli d'Italia) которую возглавляет Джорджа Мелони, которая наверняка возглавит новое правительство.

"Лига" Маттео Сальвини, входящая в правоцентристский блок, получила от 8 до 12% голосов, а Forza Italia 6-8%.

Левоцентристы набрали около 26–29%, а их главная сила — Демократическая партия — 17–21%.

За "Движение пяти звезд" проголосовало 13–17%в избирателей. Явка на выборах составила около 645.

Это были досрочные выборы, назначенные после распада широкой коалиции правительства Марио Драги в конце июля.

Итальянцы впервые избрали сокращенный парламент. Согласно изменениям в конституцию, внесенным в октябре 2020 года, количество депутатов было сокращено с 630 до 400, а сенаторов — с 315 до 200.

Также впервые за членов Сената могли голосовать 18-летние. Раньше условием участия в выборах был возраст 25 лет.