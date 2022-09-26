Япония вводит новые санкции против компаний из России из-за ситуации в Украине
Правительство Японии приняло решение о введении новых санкций против 20 российских компаний и одного частного лица.
На официальном сайте японского министерства промышленности и экономики появилось уведомление, в соответствие с которым в новый пакет санкций попали 20 российских компаний и одно частное лицо.
"Япония в качестве вклада в международные усилия в связи с событиями в Украине, а также с учетом мер, предпринятых ведущими державами мира, вводит запрет на экспорт и другие операции с определенными компаниями", — говорится в сообщении.
С начала специальной операции в Украине Япония ввела санкции против 287 организаций из России. Запрещено экспортировать в Россию японские бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, предметы роскоши, автомобили класса "люкс", квантовые компьютеры, оборудование для нефтедобычи и переработки.
Опубликовано: Максим Алексеев
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