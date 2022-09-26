Белая акула разорвала туристку на мелководье океана в ЮАР

Летом все были потрясены трагической гибелью отдыхающих в Египте, на которых напала акула, но хищники набрасываются на людей и в других странах.

39-летняя женщина погибла в ЮАР после нападения акулы.

Она плавала на мелководье залива Плеттенберг, когда появилась белая акула, схватила туристку и потянула на глубину.

«Я услышал крики и увидел, как люди выбегают из воды. Я подумал, что напала акула, но был довольно далеко, потом появилась спасательная шлюпка», — рассказал очевидец.

Спасательный катер на месте происшествия обнаружил изуродованное окровавленное тело женщины в 15 метрах от берега.

Власти закрыли залив и предупредили местных жителей и туристов об опасности. Как сообщает СтарХит, погибшая проводила в ЮАР в отпуск. Это третья жертва белой акулы за последние 11 лет в этой локации.