Белая акула разорвала туристку на мелководье океана в ЮАР
Летом все были потрясены трагической гибелью отдыхающих в Египте, на которых напала акула, но хищники набрасываются на людей и в других странах.
39-летняя женщина погибла в ЮАР после нападения акулы.
Она плавала на мелководье залива Плеттенберг, когда появилась белая акула, схватила туристку и потянула на глубину.
«Я услышал крики и увидел, как люди выбегают из воды. Я подумал, что напала акула, но был довольно далеко, потом появилась спасательная шлюпка», — рассказал очевидец.
Спасательный катер на месте происшествия обнаружил изуродованное окровавленное тело женщины в 15 метрах от берега.
Власти закрыли залив и предупредили местных жителей и туристов об опасности. Как сообщает СтарХит, погибшая проводила в ЮАР в отпуск. Это третья жертва белой акулы за последние 11 лет в этой локации.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
«Автотор»: в Калининграде запустят производство автомобилей новых марок
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб
RND: Германия запретит европейцам руководить российскими государтсвенными компаниями
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина