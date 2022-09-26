Правящая коалиция Италии признала поражение на парламентских выборах

Правящая в Италии коалиция «Движения пяти звезд» и «Демократической партии» признала поражение на досрочных парламентских выборах.

Телеканал Rai сообщает о том, что заместитель председателя "Демократической партии" Италии Дебора Серракияни признала победу на парламентских выборах правоцентристской коалиции, куда входят партии "Братья Италии", "Вперед, Италия" и "Лига".

По предварительным данным центристы набрали 44% голосов. "Демократическая партия" и "Движение пяти звезд" - 19,5% и 15% соответственно.

Серракияни заявила, что "Демократическая партия" войдет в оппозицию в новом составе парламента.