Правящая коалиция Италии признала поражение на парламентских выборах
Правящая в Италии коалиция «Движения пяти звезд» и «Демократической партии» признала поражение на досрочных парламентских выборах.
Телеканал Rai сообщает о том, что заместитель председателя "Демократической партии" Италии Дебора Серракияни признала победу на парламентских выборах правоцентристской коалиции, куда входят партии "Братья Италии", "Вперед, Италия" и "Лига".
По предварительным данным центристы набрали 44% голосов. "Демократическая партия" и "Движение пяти звезд" - 19,5% и 15% соответственно.
Серракияни заявила, что "Демократическая партия" войдет в оппозицию в новом составе парламента.
Опубликовано: Максим Алексеев
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