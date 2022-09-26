У Анастасии Заворотнюк стало больше шансов на выздоровление

Несколько лет россияне переживают за здоровье популярной актрисы, у которой был обнаружен рак мозга.

Британские ученые сделали сенсационное открытие. Исследователи разработали уникальное средство борьбы с онкологией. Его эффективность проверили на 9 добровольцах, сообщает Рамблер.

Испытуемым ввели препарат, содержащий генно-модифицированный вирус герпеса RP2. Результат оказался впечатляющим: у трех из девяти участников эксперимента опухоль заметно уменьшилась, а у одного - полностью рассосалась.

Этим счастливчиком оказался Кшистоф Войковский. Ранее прогнозы врачей в его отношении были неутешительными, но введенный препарат уничтожил раковые клетки.

«Это настоящее чудо, иного слова не подобрать. Я теперь снова могу жить, проводить время с семьей, работать», — поделился Войковский с журналистами.

Это дает шанс и Анастасии Заворотнюк. В последнее время актриса лечилась в России. Специалисты изготовили для звезды препарат на основе стволовых клеток. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, вакцина позволила остановить развитие болезни.