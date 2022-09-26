Берлускони лидирует в своем округе на парламентских выборах
Бывший премьер-министр Италии принял решение выставить свою кандидатуру на выборах в верхнюю палату парламента.
Сильвио Берлускони избирается от региона Ломбардия. Политик возглавляет партию "Вперед, Италия", которая входит в побеждающую на парламентских выборах правоцентристскую коалицию.
По предварительным данным Берлускони набрал 49,5% голосов избирателей, в то время как его оппонент Федерака Перелли только 28,1%.
ANSA сообщает, что от региона Ломбардия на выборах в обе палаты парламента побеждают только представители правоцентристов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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