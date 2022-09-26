Курс британского фунта стерлингов опустился до исторического минимума
Курс фунта стерлингов упал почти на 3% по отношению к доллару США обновив исторический минимум.
По состоянию на 8.00 по МСК курс британской валюты опустился на 2,77% по отношению к доллару США. Это минимальный показатель за всю историю биржевых торгов.
Одновременно снижается и курс европейской валюты до 0,9365 к доллару. В это же время курс японской иены начинает расти до 144,06 за доллар.
Эксперты называю причиной падения курса фунта стерлингов большие масштабы потребностей правительства Великобритании в краткосрочном финансировании. Министр финансов Квази Квартенг представил на рассмотрение в парламент план стабилизации экономики, который предполагает вливание в нее 60 миллиардов фунтов. При этом запланированное ранее повышение налогов не планируется.
Опубликовано: Максим Алексеев
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