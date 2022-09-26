Регина Тодоренко отправилась в командировку с двухмесячным сыном

Материнство не мешает Регине развивать свою карьеру. Через полтора месяца после родов она уже приступила к работе.

32-летняя телеведущая Регина Тодоренко воспитывает двоих сыновей вместе с мужем Владом Топаловым. Старшему Михаилу 3 года, а младшему Мирославу - всего 2 месяца.

Материнство не мешает Регине развивать свою карьеру. Через полтора месяца после родов она уже приступила к работе. А недавно в личном блоге Тодоренко написала, что отправляется в командировку. Сыновей при этом взяла с собой, сообщает Вокруг ТВ.

«Детей на работу не принято брать, но у меня все шаблоны рушатся, и строятся новые. Я всегда беру с собой Мира и Мишеньку, пока работа позволяет», — поделилась телеведущая.

Регина отметила, что понимает: командировки с детьми намного тяжелее, чем без них. Но у нее все прошло неплохо. «Детворе иногда сложно даются перелеты, но, если все спокойно, мне удается и сценарий почитать, и даже поесть», — рассказала теледива.

Куда именно она отправилась, сопровождают ли ее няня или муж, она не уточнила.

В начале сентября Тодоренко хвасталась, что получила серьезную роль в кино. Регина давно пробует себя в качестве актрисы. По ее словам, ее привлекает съемочный процесс, и она еще подростком мечтала стать актрисой.

«И вот, наконец, в 31 год я получила первую отличную роль. Очень скоро мы увидим труд всей кинокоманды», — делилась ведущая.

В конце нынешнего года ожидается выход 2-го сезона киносериала "Секреты семейной жизни" с участием Тодоренко. Какая именно роль ей досталась в проекте, Регина не уточняла.