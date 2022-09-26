Охлобыстин дал комментарии о мобилизации знаменитостей
Известный отечественный актер Иван Охлобыстин поведал о том, что из звёзд сцены и экрана пока никто и никуда не едет.
Российский актер Иван Охлобыстин считает, что сведения и о мобилизации артистов РФ могут быть "кем-то разгоняемым фейком".
ФАН передаёт слова знаменитости: "Что же касаемо списка артистов, якобы мобилизованных на спецоперацию, то это кем-то разгоняемый фейк. Никто никуда пока не едет".
Чуть раньше "Свободная пресса" сообщала о том, что светская львица, и журналистка в прошлом Божена Рынска приняла решение отказаться от гражданства РФ.
Рынска заявила: "Я приняла решение выйти из гражданства РФ. Не хочу быть соучастницей, и кроме того, с токсичным гражданством я поражена в правах в Европе".
Процедуру отказа известная личность запустила в начале осени текущего года. Светская львица возмущена тем, что столкнулась с бюрократическими преградами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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