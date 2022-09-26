Двойной урожай картофеля: эксперты пояснили, что для этого предпринять осенью
Если почва на участке тяжелая и глинистая, ее нужно перекопать, желательно также внести известковые удобрения.
Картофель предпочитает рыхлую воздухопроницаемую почву. И, если участок глинистый, его обязательно нужно перекопать осенью, чтобы земля насытилась кислородом. Легкие влаго- и водопроницаемые площадки перекапывать смысла нет: это может привести к их иссушению весной.
Некоторые дачники стараются под зиму еще и произвестковать участок под клубни. Но есть и противники этого метода. А как правильно?
В известковых удобрениях содержится кальций, необходимый картофелю в больших объемах. Благодаря этому элементу клубни вырастают здоровыми, крепкими, с гладкой прочной кожурой.
Чтобы кальций вступил с кислотами в реакцию и перешел в форму, доступную для усвоения, нужно время. Потому известковые удобрения лучше вносить осенью.
По мнению противников такого метода, известкование снижает кислотность почвы, способствует развитию парши. Доля правды в этом есть. Парша обыкновенная, возбудителем которой являются бактерии, на самом деле в слегка кислой почве развивается плохо, а в нейтральной - хорошо.
Однако другие виды парши (черная, серебристая) предпочитают именно кислую почву. При этом, как известно, черная парша может снизить урожайность картофеля на 20 процентов. Нужно также учесть кальциевое голодание и то, что сами клубни хотя и переносит кислую реакцию, однако намного лучше растут там, где земля нейтральная.
Специалисты советуют с паршой бороться биологическими препаратами - на основе сенной палочки, триходермы и метаризиума. А также - регулярно менять семенной материал, ежегодно сеять сидераты, подавляющие развитие парши ( фацелия, овес).
И известковые удобрения все-таки вносить, но - под зиму. Но другие не стоит: они либо вымываются из почвы, либо уходят глубже - туда, где картофельная система их не может достать. Минеральные и органические подкормки рациональнее внести весной перед посадкой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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