Жительница Ирландии хотела отравиться, проглотив более 50 батареек

Медикам пришлось их доставать из живота и кишечника 66-летней пациентки, но они с этим справились.

Необычную пациентку доставили в неотложное отделение одной из клиник в Дублине. Как выяснилось, 66-летняя женщина проглотила большое количество батареек, сообщает Вокруг света.

Рентген брюшной полости поверг хирургов в шок: они увидели, что ее живот набит элементами питания. Всего их насчитали более пятидесяти. Ранее с таким медики Ирландии не сталкивались.

Среди проглоченных цилиндрических батареек были и крупные - типа АА. Четких рекомендаций, как в таких случаях действовать, у врачей не было. И на первом этапе они попытались предпринять попытку консервативного лечения - то есть, вывести батарейки через прямую кишку.

Таким образом удалось удалить всего лишь пять аккумуляторов, но основная их масса осталась внутри. Тогда женщине сделали операцию, во время которой извлекли 46 батареек. Еще четыре аккумулятора оставались в прямой кишке, и их смогли выдавить наружу.

По словам лечащих врачей, манипуляции не дали осложнений. А медикам - помогли сформулировать четкие практические рекомендации экстренной помощи в подобных случаях.

Как оказалось, батарейки в животе пациентки оказались потому, что она сознательно хотела нанести себе вред.