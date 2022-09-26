Миро прокомментировала поведение Пугачёвой в гостях у Николаева
Композитор и певец Игорь Николаев поделился снимком Аллы Пугачёвой, которая заглянула к нему в гости. Блогер Лена Миро осудила певицу за хорошее настроение в нынешней ситуации.
Композитор Игорь Николаев разместил в соцсетях фото, сделанное во время визита к нему домой исполнительницы Аллы Пугачёвой. По поводу появления певицы в гостях у музыканта высказалась блогер Лена Миро.
Пугачёва позирует на снимке в коротком платье и лосинах. Миро удивлена тому факту, что Алла Борисовна "светилась от радости".
В своём блоге звезда интернета написала: "Нет, хорошее настроение - это, наверное, неплохо. Вот только уместно ли им светиться на публику?"
Миро считает, что знаменитость специально "излучает" радость и веселье, но в действительности дела исполнительницы обстоят не так хорошо, как она изо всех сил старается показать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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