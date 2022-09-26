Клубни бегоний: правильное выкапывание и хранение до весны

Бегония довольно неприхотлива в уходе, единственное что она не переносит это морозная погода. Посему клубни следует на зимнее время выкапывать.

Время выкапывания клубней бегонии наступает в районе конца октября, когда уже пройдут первые заморозки, которые закалят растение. Желательно, чтобы к моменту выкапывания у растения не осталось зеленых листьев, поскольку в таком случае оно попадет на хранение ослабленным.

Выкапывать бегонии следует вилами, отступив от растения на 7-8 см. После извлечения из земли клубня секатором следует обрезать цвет, оставив пенек примерно 5 см.

Клубни укладываются в ящики из дерева в однослойно и отправляются в теплое сухое место на двухнедельную просушку. Поврежденные клубни следует выбраковать.

Перед отправкой на зимнее хранение клубни поодиночке обертывают бумагой, после нужно уложить в ящики из дерева, пересыпать опилками или песком. Хранить растения надежнее всего в подвале с температурой 4-10 градусов и влажностью примерно 60%.