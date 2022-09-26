Неизвестный открыл огонь в школе №88 Ижевска, убив 9 человек
Утром 26 сентября неизвестный пришёл в школу Ижевска №88, открыв огонь по учащимся и учителям.
Утром понедельника неизвестный молодой человек пришёл в ижевскую 88-ую школу, расположенную на улице Пушкинской. Молодой человек сразу же открыл огонь по присутствовавшим охранникам, ранив их. Позже преступник переключился на детей, среди которых также есть раненые.
Очевидцы сообщают, что в учебном заведении сперва была слышна громкая стрельба, однако затем она внезапно стихла. На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники скорой помощи, которые совместно эвакуируют учеников и педагогов.
Дополнено: убийца застрелил шесть девять, включая детей, позднее покончив с собой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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