Охлобыстин сообщил, что Пореченков первым пойдёт на фронт из знаменитостей

Иван Охлобыстин общался по поводу мобилизации со своими коллегами. Готовность номер № 1 идти воевать высказал известный актёр и ведущий Михаил Пореченков.

Информацию о мобилизации отечественных артистов актёр Иван Охлобыстин назвал "кем-то разгоняемым фейком".

Артист рассказал, что общался на эту тему со своими коллегами, среди которых был и Михаил Пореченков. Ведущий ТВ и актёр не в курсе подобных вестей, но выразил готовность пойти воевать в первых рядах.

Охлобыстин заявил: "Что же касаемо списка артистов, якобы мобилизованных на спецоперацию, то это кем-то разгоняемый фейк. Никто никуда пока не едет".

Ранее фанаты осудили таких исполнителей, как Shaman и Тимати. Россияне призывают знаменитостей участвовать в частичной мобилизации, а не "защищать родину микрофоном".