Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Путиным
Александр Лукашенко прилетел в Россию, где сегодня проведёт рабочие переговоры с Владимиром Путиным, сообщают в пресс-службе белорусского президента.
В понедельник утром пресс-служба Александра Лукашенко "Пул Первого" опубликовала новое сообщение в мессенджере Telegram, заявив, что сегодня президент Беларуси прибыл на территорию России с рабочим визитом, намереваясь провести плановые переговоры с Владимиром Путиным.
Примечательно, что ни в Минске, ни в Кремле данные переговоры публично не анонсировали, ввиду чего остаётся неизвестным, о чём будут говорить Путин и Лукашенко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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