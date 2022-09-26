Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Александр Лукашенко прилетел в Россию, где сегодня проведёт рабочие переговоры с Владимиром Путиным, сообщают в пресс-службе белорусского президента.

В понедельник утром пресс-служба Александра Лукашенко "Пул Первого" опубликовала новое сообщение в мессенджере Telegram, заявив, что сегодня президент Беларуси прибыл на территорию России с рабочим визитом, намереваясь провести плановые переговоры с Владимиром Путиным.

Примечательно, что ни в Минске, ни в Кремле данные переговоры публично не анонсировали, ввиду чего остаётся неизвестным, о чём будут говорить Путин и Лукашенко.