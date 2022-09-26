Садоводы рассказали об идеальной методике сохранения луковиц гладиолусов до весны
Чтобы эти популярные цветы радовали своим цветением и на будущий сезон, важно принять меры к их хранению.
Клубни луковиц гладиолусов выкопать нужно до заморозков. Затем - обрезать, оставив небольшой (5-10 см) "пенек". Просушить под навесом, и через неделю отобрать детку, удалить старую клубнелуковицу, укоротить ее надземную часть (до 2–3 см).
В первую очередь нужно убирать растения ранних сортов (спустя месяц после их цветения). Поврежденные растения отбраковать, здоровый материал сложить в марлевые мешочки.
В солнечную погоду их можно развесить на деревьях или веревках, в дождливую - занести под крышу. Сушить при температуре +25–30 градусов.
После разъединения гнезд луковицы продержать около 10 дней при такой же температуре - пока не затвердеет оголенное донце.
Детку, как правило, складывают в бумажные пакеты, а мешки или капроновые чулки с клубнями размещают в ящиках - в один слой. Еще лучше - развесить в хранилище, чтобы они проветривались.
Оптимально хранить клубнелуковицы при температуре воздуха +3–6 градусов и влажности около 60 процентов. Важно обеспечить луковицам равномерный микроклимат, чтобы колебания температуры не вызвали их пробуждения.
Многие для хранения используют обычный холодильник. Клубнелуковицы для этого закладывают в старые капроновые чулки, и помещают в нижнюю часть холодильника.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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