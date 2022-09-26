Лунный календарь садовода на 27-29 сентября

Садоводы и огородники уверены, что земной спутник оказывает важное воздействие на сельскохозяйственные культуры. И его следует учитывать для получения высоких урожаев.

27 сентября следует заняться побелкой садовых деревьев. Это не только защитит от солнечных ожогов стволы зимой и по весне, но и поможет бороться с вредителями, которые избрали кору деревьев местом своей зимовки.

28 сентября прекрасный день для подкормки груш и яблонь, поскольку их рост не прекращается и осенью. Подкармливать деревья лучше всего навозом исходя из 4 кг на 1 кв. м. также на эту площадь желательно внести 30-40 г суперфосфата и 10-12 г калийной соли.

29 сентября следует заняться пересадкой сельскохозяйственных культур. Хорошим окажется день и для их посадки. Этот день благоприятен для сбора урожая, который планируется отправить на длительное хранение или консервацию. А вот заниматься обрезкой кустарников или деревьев 29 сентября не следует.