CBS: Блинкен рассказал о плане США на случай применения ядерного оружия Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщает, что у Вашингтона есть план на случай, если Москва решится применить ядерное оружие.

26 сентября телеканал CBS взял интервью у сотрудника американского Госдепартамента Энтони Блинкена, который публично заявил, что у правительства Соединённых Штатов есть заранее разработанный план на случай, если Владимир Путин отдаст приказ о применении российского ядерного оружия на территории Украины или любой другой страны.

При этом Блинкен подчёркивает, что Вашингтон не хотел бы допустить распространения украинского конфликта на другие государства, однако США готовятся ко всему.