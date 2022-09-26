CBS: Блинкен рассказал о плане США на случай применения ядерного оружия Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщает, что у Вашингтона есть план на случай, если Москва решится применить ядерное оружие.
26 сентября телеканал CBS взял интервью у сотрудника американского Госдепартамента Энтони Блинкена, который публично заявил, что у правительства Соединённых Штатов есть заранее разработанный план на случай, если Владимир Путин отдаст приказ о применении российского ядерного оружия на территории Украины или любой другой страны.
При этом Блинкен подчёркивает, что Вашингтон не хотел бы допустить распространения украинского конфликта на другие государства, однако США готовятся ко всему.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МВД РФ: мужчина убил 13 человек в школе Ижевска и покончил с собой
Пригожин признался, что является создателем БТГ «Вагнер»
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
DPA: Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии