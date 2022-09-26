Япония ввела санкции против двадцати компаний в РФ и одного физлица
Японское правительство ввело новые антироссийские санкции, под которые попали двадцать российских компаний и один человек.
В понедельник пресс-служба правительства Японии опубликовала сообщение о том, что Токио в рамках программы по прекращению боевых действий в Украине и поддержания стабильности в мире ввело санкции против двадцати компаний в России и одного россиянина, имя которого не раскрывается.
С начала российской спецоперации в украинском государства Япония уже ввела санкции против 287-ми российских фирм, запретив поставки некоторой техники и предметов роскоши в Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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