Япония ввела санкции против двадцати компаний в РФ и одного физлица

Японское правительство ввело новые антироссийские санкции, под которые попали двадцать российских компаний и один человек.

В понедельник пресс-служба правительства Японии опубликовала сообщение о том, что Токио в рамках программы по прекращению боевых действий в Украине и поддержания стабильности в мире ввело санкции против двадцати компаний в России и одного россиянина, имя которого не раскрывается.

С начала российской спецоперации в украинском государства Япония уже ввела санкции против 287-ми российских фирм, запретив поставки некоторой техники и предметов роскоши в Россию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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