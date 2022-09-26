Открывший стрельбу по детям в школе Ижевска №88 покончил с собой
Утром понедельника неизвестный террорист проник в ижевскую школу, открыв огонь по ученикам. Позднее стрелок совершил суицид.
Утром понедельника одетый в чёрное мужчина вошёл в восемьдесят восьмую школу Ижевская на улице Пушкинской, убив охранника из огнестрельного оружия и ранив не менее девяти учеников. Прибывшие сотрудники Росгвардии устроили перестрелку с нападавшим, однако позднее убийца застрелился сам.
Одновременно с этим подростки и учителя заперлись в классах и в тишине ожидали, пока правоохранители задержат преступника. Некоторые из школьников выпрыгнули в окна, сломав свои конечности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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