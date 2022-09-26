С 26 сентября Польша закрыла въезд для граждан РФ через воздушные и морские порты

Ограничение на въезд в Польшу для россиян вступило в силу 19 сентября. Уже неделю гражданам России запрещен въезд на территорию Польши с туристическими, деловыми, культурными и спортивными целями, сообщает Gazeta.pl.

В свою очередь, с 26 сентября ограничение было распространено на возможность пересечения воздушной и морской границы.

В понедельник, 19 сентября, вступило в силу постановление, ограничивающее въезд граждан РФ на территорию Польши. В пояснительной записке к регламенту говорится, что документ реализует договоренности, содержащиеся в совместном заявлении Эстонии, Латвии, Литвы и Польши от 7 сентября текущего года.

Ограничение на въезд в Польшу для россиян было расширено 26 сентября. С понедельника самолеты и корабли не могут приземляться на территории Польши.

"Возможность въезда через воздушные и морские пограничные переходы также была ограничена. Изменение в этом отношении будет применяться с 26 сентября этого года", - говорится в сообщении, опубликованном МВД Польши.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Васик заявил в пятницу в эфире Польского радио, что "границы для россиян не откроются".

Лейтенант Анна Михальская, пресс-секретарь пограничной службы, сообщила в субботу в TVP Info, что на данный момент около 70 россиян были отправлены обратно с границы.