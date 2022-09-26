Народные приметы на 27-29 сентября, что происходит в природе и чем следует заняться в хозяйстве

Столетиями наши предки наблюдали за природой, накапливая знания и опыт. Знания передавались потомкам, так и был создан народный календарь.

27 сентября отмечается в народе Здзвiжанне, день когда все змеи гуртуются, чтобы совместно отправиться на зимнюю спячку. Так что в лес лучше не отправляться. К этому дню следовало сжать и вывезти с полей все зерновые культуры, а землю закрывали на зиму. Ну а Солнце вместе с природой 27 сентября играет.

28 сентября наступал день, когда следует высматривать полет гусей на юг. Если они действительно замечены улетающими, то скоро на хвостах притянут зиму. На огородах проводится последняя уборочная работа, крестьяне режут репу. А хозяйки должны покормить домашних мясными и рыбными блюдами.

29 сентября следует заняться заготовкой капусты на зиму. Крестьяне старались делать это совместно, собираясь по несколько семей в одной хате на так называемые капустные вечерки. Ну и ясная ночь указывает на предстоящую устойчивую морозную зиму.