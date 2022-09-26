Ученые рассказали, какие продукты помогают укрепить здоровье почек
Почки в организме выполняют функцию фильтра. И помочь им можно, включив в рацион полезные продукты.
Какие продукты помогут укрепить здоровье почек?
Клюква
За высокое содержание витамина C и антиоксидантов ее называют северным лимоном. Клюква полезна для нормальной работы почек, а также всей выделительной системы. Свежая ягода и приготовленные из нее морсы помогают бороться с циститом.
Активные веществе, которые есть в ее составе, подавляют рост бактерий на слизистой, потому регулярное употребление клюквы сокращает вероятность инфекций мочевого пузыря.
Оливковое масло
В нем содержится олеиновая кислота, помогающая кровеносным сосудам оставаться прочными и эластичными, снижает уровень “плохого” холестерина, нормализует давление.
Олеиновая кислота благотворно сказывается и на состоянии мочевыделительной системы. Испанские ученые экспериментально доказали, что она угнетает рост бактерий, которые вызывают воспаления. Оливковое масло полезно и при гломерулонефрите - аутоиммунном заболевании почек.
Рукола
Рукола - родственница капусты, хрена, редьки, горчицы. Рукола богата природными нитратами - как ни странно, в этом и плюс. Британские учёные выяснили: естественные нитраты в листьях растения образуют соединения, расширяющие кровеносные сосуды, нормализующие давление и улучшающие работу сердца.
Кроме того, нитраты помогают усвоению витамину C – его, как и иных полезных веществ, в руколе немало.
Ананас
Этот фрукт тоже содержит ударные дозы витамина C, причем их больше, чем 2 суточные нормы. В ананасе есть также витамины A, B1, B2, B3 и K. А еще - магний, кальций, цинк селен.
Особая его ценность в том, что он помогает разжижению тромбов и нейтрализации концерогенов. Активные вещества в ананасе уменьшают воспалительные процессы, а также проявляют антиоксидантную активность.
Чеснок
Фитонциды и эфирные масла чеснока нейтрализуют патогенные бактерии и вирусы. В нем содержатся цинк, йод, магний, селен, медь, полифенолы, витамины.
Биоактивные вещества этого луковичного овоща улучшают память, внимание, стимулируют деятельность нейронов при болезни Альцгеймера. Очень полезен чеснок и для выделительной системы. Иранские учёные доказали, что чеснок нейтразирует развитие диабетической нефропатии почек.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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